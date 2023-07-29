受西南氣流影響，大陸雲南省德宏州盈江縣南部、西部28日出現強降雨天氣，其中太平鎮雪梨村20小時降雨量達310.1公厘，暴雨造成嚴重山洪土石流災害。截至同日下午5點，災害共造成5鄉鎮受災，120間房屋損壞，更造成2人死亡、4人輕傷，3條幹道被阻斷。

據央視新聞客戶端報導，經初步核查，截至28日下午5點，災害共造成盈江縣太平鎮、弄璋鎮、銅壁關鄉、昔馬鎮、那邦鎮5個鄉鎮和1個農場社區1.58萬戶6.09萬人受災，2人死亡，4人受輕傷；房屋損壞120間。

同時，農作物受災82.11公頃，成災面積46.39公頃，絕收面積26.6公頃；農村飲水工程受損19件；平原至那邦、太平至洪崩河、芒允至銅壁關等3條幹道阻斷；災害還造成部分電力、通信等設施受損。

災情發生後，德宏州和盈江縣迅速啟動Ⅱ級應急回應，組織3000餘人救援力量開展搶險救災，共解救被困人員19人，緊急避險轉移201戶825人。