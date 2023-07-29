【旅奇傳媒/編輯部報導】狂掃社群的真人版電影《芭比 Barbie》，讓近日的話題充滿粉紅色，除了各式桃粉色又成為穿搭的話題之外，據統計有66%的旅客想去風景優美、可拍美照的目的地旅遊，也為這波「粉紅勢力」推波助瀾，安排主題旅宿的旅行，Booking.com 即以此推薦全球共6間粉紅住宿，台灣也上榜，包括「墾丁亞曼達會館」，以及西班牙「Paradiso Ibiza Art Hotel」、美國「The Beverly Hills Hotel」、巴貝多「Cobblers Cove」、印度「Rajmahal Palace RAAS」、摩洛哥「Amanjena Resort」，一同享受粉色泡泡的浪漫度假時光。

台灣墾丁｜墾丁亞曼達會館

▲墾丁南灣的｢墾丁亞曼達會館｣有著橘紅色彩的南加州情調。 圖：Booking.com／提供

位於台灣墾丁南灣的｢墾丁亞曼達會館｣散發神秘氛圍，門口茂密的椰棗樹洋溢著熱帶風情，從建築外觀到內部裝滿是南加州度假情調的橘粉色系，無論是細緻優雅的雕花、異國情調的拱門、鑲銀嵌銅的家具，或是目不暇給的馬賽克彩繪玻璃吊燈，每個角落都帶人脫離現實生活，創造造訪異境的好心情。墾丁亞曼達會館有多種房型，色調也大不相同，當中包括夢幻的粉紫色調，一圓粉紅控的心願。

西班牙伊比薩島｜Paradiso Ibiza Art Hotel

▲飯店大廳中央的玻璃牆客房，提供給遊客預約免費住宿。 圖：Booking.com／提供

想徹底沉浸在粉紅世界嗎？西班牙伊比薩島的「Paradiso Ibiza Art Hotel（僅接待成人）」是最佳選擇。這間棉花糖色調的飯店聳立在伊比薩西海岸，裝潢向七○年代的邁阿密媚俗風格致敬，選用彩色地磚、邊框鮮豔的鏡子和霓虹燈飾。住客可在淺粉色的泳池暢快地享受陽光，或在圓形酒吧點杯顏色自帶少女心的粉色帕洛瑪（Paloma）調酒，享受池畔風光。此外，飯店大廳中央設置了一間玻璃牆客房，熱愛嚐鮮的旅客可以在此免費睡一晚，享受分分秒秒都被注視的存在感，堪稱個人行動藝術。飯店也提供伊比薩外拍之旅的預約，在當地經典景點前拍攝令人羨慕的美照，分享在個人社群。

巴貝多聖彼得區｜Cobblers Cove

▲淺粉色的Cobblers Cove建於四○年代，有著浪漫輕盈的海洋度假氛圍。 圖：Booking.com／提供

巴貝多是位於加勒比海與大西洋邊界上的島國，聖彼得灣的「Cobblers Cove」飯店相當夢幻，適合追求浪漫體驗的旅客。這座淺粉色大宅建於四○年代，有絕佳的地理位置，庭院種植棕櫚樹，棲居著許多異國鳥類，散發海島度假的熱情氛圍。館方提供豐富水上運動，包含風帆衝浪、帆船和滑水，推薦給熱愛刺激的旅客；想放鬆地享受奢華人生，則可在Sea Moon Spa享受豪華按摩或美容課程。或者，在私人陽台上啜飲沁人心脾的粉紅酒，欣賞加勒比海欣賞日落美景，宛如置身電影中的粉紅佳人。

美國加州洛杉磯｜The Beverly Hills Hotel-Dorchester Collection

▲「The Beverly Hills Hotel」戶外泳池宛如好萊塢電影場景。 圖：Booking.com／提供

以粉紅皇宮聞名的「The Beverly Hills Hotel-Dorchester Collection」，顧名思義外牆為粉紅泡泡糖色，庭院種滿九重葛，並搭配閃爍燈飾點綴。房間設計選用古銅製配件、奶油黃皮沙發，與大理石衛浴，帶來大戶人家的奢豪風格。至戶外泳池畔可享用粉紅凱迪拉克（cadillac）調酒或莫希托（mojito）風味冰棒，而常出現在電影中的奢華馬里布海灘則近在咫尺。也可以穿上酷炫的螢光運動裝備，到威尼斯海灘（Venice Beach）滑直排輪，享受電影中的洋娃娃日常人生。

印度齋浦爾｜Rajmahal Palace RAAS

▲妝點印度紋飾美學的「Rajmahal Palace」飯店，像是小女孩的夢幻房間。 圖：Booking.com／提供

齋浦爾又稱為粉紅之城，許多建築都塗上象徵溫暖與歡迎的磚紅色，正可下榻玫瑰粉色的「Rajmahal Palace」飯店，徹底體驗這座城市多采多姿的文化。設計選用明亮的花紋展現氣派，附設的泳池更是走精美裝飾藝術風。起床後可先在露台上做瑜珈，再到館內的 51 Shades of Pink餐廳享用美味的歐姆蛋捲或新鮮水果，展開美好的一天。晚餐供應傳統印度料理，堪稱齋浦爾的禮讚，搭配粉紅香檳，和閨密們舉杯同歡，享受粉色系的假期。

摩洛哥馬拉喀什｜Amanjena Resort

▲薔薇色建築的「Amanjena Resort」飯店，有濃厚的摩洛哥異國情調。 圖：Booking.com／提供

「Amanjena Resort」的薔薇色建築展現舊日馬拉喀什的迷人風情，配上園區精緻花園內的噴泉，更營造了神秘的摩洛哥情調。客房的粉色牆柱中設有大理石浴缸，提供放鬆泡澡的舒適環境，彷彿置身摩洛哥宮殿。SPA中心提供私人瑜伽與SPA課程；住客可租借腳踏車探索周邊沙漠，享受北非陽光。想拜訪當地柏柏爾（Berber）族群的遊客，也可以報名參加阿特拉斯山脈、四谷地和瀑布之旅，探索當地的人文底蘊。

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