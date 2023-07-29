高雄又傳出路樹倒塌壓傷民眾。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

杜蘇芮颱風遠離，但在高雄小港區今日一早又發生路樹倒塌事件，有2位民眾遭壓傷，還有1輛轎車及3輛機車也受波及，警消獲報後趕到場協助處理，所幸2位民眾意識清楚，傷勢無大礙。

小港區大業北路182號對面靠近台機路段，29日一早7點多發生人行道路樹倒塌事件，可見整棵樹連根拔起，往道路方向倒下，正好壓到2名前來買早餐路過的民眾，其中1名約30歲女子肢體擦傷，另1名約36歲男子肢體疼痛，無外傷，皆意識清楚。

另外，現場有1輛汽車和3輛機車被壓損壞，所幸車上沒有人，警方已通知養工處前來處理。