每個人抒發情緒的方式不同，日本《占TV》公布12星座愛哭排行榜，前3名分別為牡羊座、巨蟹座及雙魚座，冠軍的牡羊座表裡如一，情緒全寫在臉上，一激動眼淚就掉下來；巨蟹容易被感動，也常喜極而泣。
▍第1名：牡羊座
牡羊座表裡如一，情緒全寫在臉上，對親近的人更是如此。他們感情動得比大腦快，時常被自己的眼淚嚇到。
▍第2名：巨蟹座
巨蟹座很容易被感動，時常看電影、追劇或看小說看到流淚。直率的巨蟹也會喜極而泣，認為哭泣也是表達情感的方式。
▍第3名：雙魚座
雙魚座容易受負面情緒影響，感到一點悲傷或焦慮都會落淚；回想起過去不開心的事也會悲從中來，再哭一次。
▍第4名：天秤座
天秤座看起來相當冷靜，其實他們非常脆弱，在親密的人面前隱藏不住情緒。
▍第5名：射手座
射手座不會因為悲傷而哭泣，而是因為感激而落淚。
▍第6名：天蠍座
天蠍座總是忍住淚水，到了極限就會崩潰大哭。
▍第7名：獅子座
獅子座非常情緒化，容易在獨處的時候哭。
▍第8名：水瓶座
水瓶座相當理智，甚至羨慕那些打從心底落淚的人。
▍第9名：處女座
處女座認為悲傷的神情被看見很丟臉，會忍住情緒。
▍第10名：金牛座
金牛座很冷靜，不過吃到好吃的食物，或得到想要的東西，容易喜極而泣。
▍第11名：雙子座
雙子座情緒轉換很快，快要落淚時突然想到別的事情，根本沒時間哭。
▍第12名：摩羯座
摩羯座非常冷靜，不容易有情緒，遇到悲傷事情也不會輕易掉淚。
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