桃園市今年度1至5月共發生22件行人死亡交通事故，較去年同期增加10人，高達3成6的行人死亡車禍是行人違規釀禍。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市今年度1至5月共發生22件行人死亡交通事故，較去年同期增加10人，高達3成6的行人死亡車禍是行人違規釀禍。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市今年度1至5月共發生22件行人死亡交通事故，較去年同期增加10人，高達3成6的行人死亡車禍是行人違規釀禍。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市今年度1至5月共發生22件行人死亡交通事故，較去年同期增加10人，高達3成6的行人死亡車禍是行人違規釀禍。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市今年度1至5月共發生22件行人死亡交通事故，較去年同期增加10人，高達3成6的行人死亡車禍是行人違規釀禍。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

交通部統計桃園市今年度1至5月共發生22件行人死亡交通事故，較去年同期增加10人，其中65歲以上高齡者15人，25歲至64歲成年人計7人，且集中在路口處13件、路段中8件，分析發現逾半數為高齡族群，且違規穿越道路有8件，高達3成6的行人死亡車禍是行人違規釀禍。

桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長林鼎泰表示，統計近期執行「行人高發事故路口精緻執法」專案勤務，今年1月1日至7月24日止，共取締車輛不停讓行人計8844件及行人違規計2864件，在透過加強宣導及強力執法後，駕駛人在路口停讓行人已明顯改善，但行人違規情形層出不窮，仍有很大的改善空間。

交通事故發生瞬息萬變，但有些是你我可以預防的，例如某男子於深夜在超商前喝酒後，突然與坐在騎樓的友人提議玩「大冒險遊戲」，打賭「敢不敢躺在馬路上睡覺」，隨即便醉步走到慢車道上躺著，後續遭車輛輾過、傷重不治。

另還有行人原緩慢行走路邊，到路口時突然加速快跑、闖紅燈穿越斑馬線，便遭直行車撞斃，處理員警到達現場時，還百思不得其解車禍是如何發生的，經調閱路口監視系統影像，才真相大白。

交大大隊長林鼎泰提醒車輛駕駛人，行經路口如遇行人穿越道路，無論有無號誌或行人穿越道，均應禮讓行人優先通行，汽車轉彎時更應特別留意視野死角，移動身軀、擺頭觀察是否有行人正在通行。

林鼎泰更呼籲行人切勿任意穿越車道、擅闖紅燈及低頭滑手機等危險行為，其行為容易使駕駛人為了避讓緊急剎車而造成交通事故。期盼除駕駛人能養成停讓行人外，行人應養成遵守交通規則用路習慣。