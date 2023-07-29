Antetokounmpo chose return to the Bucks over multiple options, including Knicks, sources said. Brothers Giannis and Thanasis, Brook and Robin Lopez all reunited in Milwaukee for next season. https://t.co/f0YcRcmvkE — Shams Charania (@ShamsCharania) July 28, 2023

特別跟希臘男籃請假返美談判新合約的「字母大哥」薩納西斯阿提托康波，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞29日爆料，他婉拒前東家尼克邀約，確定將跟公鹿完成1年續約，繼續跟二弟「字母哥」揚尼斯阿提托康波同隊打球，如此一來，公鹿新球季將有兩對兄弟檔球員。

31歲的薩納西斯，雖在2014年第51順位被尼克選上，卻到2015-16年球季才幫尼克打過兩場例行賽，隨後就回歐洲打球，直到2019年夏天才跟公鹿簽約，持續跟揚尼斯攜手打球至今，兩兄弟也在2021年一圓冠軍夢，如今再獲公鹿續約1年。

其實薩納西斯在公鹿的角色，類似是在安撫揚尼斯情緒的「守護者」，真正上場發揮機會不多，上季他平均上場5.6分鐘，只拿1.4分、1.2籃板，但他仍很開心可以跟揚尼斯一起打球，就算偶爾遭到外界嘲諷自己是靠弟弟保住飯碗也不在意。

公鹿在新球季除了擁有薩納西斯、揚尼斯的「字母」兄弟檔，也找來羅賓羅培茲重新跟雙胞胎哥哥布魯克羅培茲聯手，兩兄弟曾在2019-20年球季在公鹿聯手過，如今又在公鹿相聚，屆時就看公鹿兩對兄弟檔球員哪邊表現較為優異了。