新北地檢署「美女」檢察官陳漢章，會在instagram分享「每日穿搭」，加上甜美模樣，短短時間粉絲數暴增至萬人，他日前公開十年前的照片跟現在做對比，由於差異甚大，讓網友難以置信，對此，他也道出心聲：「很不想面對10年前的自己啦」。

陳漢章在instagram公開十年前後的對比照，只見過去臉型較為圓潤，身形也較為壯碩，現在明顯消瘦不少，肌膚也白皙許多，加上學會穿搭，與過往相較下可說是天壤之別，對此，他表示真的很不想面對10年前的自己，但畢竟是曾經活過的痕跡，便覺得無須隱藏，接著向所有人信心喊話：「看到對照圖，是不是很激勵各位，是不是突然覺得自己也有很多可能性？只要妳想要變美，連我都可以，妳一定也可以」。

眼見老公陳漢章貼出10年前後的對比照，平時會在臉書幫忙分享他的每日穿搭的愛妻，也在限動轉發回應：「10年之前我認識你，你是屬於我，10年之後我們是朋友，每天問候」，接著貼出台北市長蔣萬安的照片，搞笑表示：「老公當閨蜜；萬安當老公，覺得很可以，我只說笑容，其他都不行」。

陳漢章愛妻對老公十年前後對比照做出回應。（圖／陳漢章老婆IG）

對於陳漢章十年間的大轉變，網友紛紛留言跪求秘訣：「那個下巴的線條！也太扯了吧！現在整個爆美」、「跟韓星李清娥好像」、「好強，我一直以為是天生的」、「我真的佩服你如何突破男女體型上的差異」、「檢座好激勵人心，每個人都有無限可能」。