法國廣播電台引述北韓國家媒體朝中社周五報導，在俄羅斯和中國高官的簇擁下，金正恩於周四晚間主持了北韓的閱兵式，展示了新型無人機和具有核能力的洲際彈道導彈（ICBM）。美國諾里奇大學政治學教授Yangmo Ku告訴法新社，平壤這次閱兵，來自俄羅斯和中國的高級客人的出現表明：「圍繞朝鮮半島出現了新的冷戰」。

朝中社（KCNA）報導，「新研發和生產的戰略無人偵察機和多用途攻擊無人機......在金日成廣場上空盤旋飛行，進行演示。當最新固體燃料洲際彈道導彈（ICBM）『火星-18』進入廣場時，民眾的熱情和喜悅達到了頂峰」。「向全世界展示了北韓全體軍民在金正恩時代創造新的勝利傳奇的不屈意志。」

為了紀念朝鮮戰爭（1950-1953 年）停戰 70 周年，至少4架新型北韓軍用無人機被拖入平壤金日成廣場，另有一架在廣場上空飛行。北韓將這一天定為「勝利日」。南北韓兩國技術上仍處於正式交戰狀態。

外媒觀察，在這場平壤慶祝70年前「勝利日」的閱兵式上，北韓最高領導人金正恩站在俄羅斯國防部長謝爾蓋-紹伊古（Sergei Shoigu）和中共中央政治局委員李鴻忠中間。令人想到世界「新冷戰」格局正隱然成型。

數以千計的士兵跟在北韓最強大的洲際彈道導彈後面行進，這些洲際彈道導彈被聯合國的決議所禁止。金正恩在閱兵式上「發出了熱情的戰鬥問候」，但他沒有發表講話。

北韓國防部長姜順南（Kang Sun Nam）稱，「如果美國對北韓使用核武器，美國就沒有任何生存的機會。另根據 KCTV （北韓4個電視台之一）的錄音，這位部長補充說：「不是朝鮮半島是否會發生核戰的問題，而是由誰、何時，以及如何發動核戰爭的問題。」

平壤經常攻擊美國在韓國的軍事部署。姜順南防長警告說，「如果他們試圖像現在這樣進行軍事對抗，北韓將採取行動。」

平壤閱兵式展示了一系列新式武器，其中幾種在周三平壤舉行的國防設備展覽上展出，金正恩和俄羅斯防長紹伊古參觀了這個展覽。據總部設在首爾的朝鮮新聞網站報導，被命名為 「海一」（韓文中的 「海嘯」）的新型核攻擊潛艇、無人機首次公開亮相。

美國諾里奇大學政治學教授Yangmo Ku告訴法新社，平壤這次閱兵，來自俄羅斯和中國的高級客人的出現表明：「圍繞朝鮮半島出現了新的冷戰」。

平壤否認華盛頓指其支持莫斯科入侵烏克蘭，特別是提供火箭和導彈。不過，據朝中社的報道，俄防長紹伊古在訪問平壤期間宣讀了一份羅斯總統普丁的講話，普丁這個講話中讚揚北韓，「堅定支持針俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動」。

首爾梨花大學教授萊夫-埃里克-伊斯利（Leif-Eric Easley）表示，「鑒於俄羅斯需要北韓為其在烏克蘭的非法戰爭提供彈藥，而且（金正恩先生）願意親自向俄羅斯國防部長展示北韓的武器，聯合國會員國應提高警惕，監督和打擊違反制裁的行為。」