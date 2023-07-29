高雄市農業災損初步統計223萬4000元，主要損害作物為香蕉、蔬菜類及番石榴等，圖為梓官蔬菜。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

杜蘇芮颱風已經解除陸上、海上警報，各地傳出不少災情，高雄市初估農漁業損失大約1123萬元，農業局、海洋局等相關局處將啟動災損會勘、救助，並積極協助各項復原重建，希望盡早幫助市民重建家園、恢復正常生活。

中度颱風杜蘇芮肆虐，各處傳出災情，高雄市截至昨晚接獲農牧災損情形，農業災損初步統計223萬4000元，主要損害作物為香蕉、蔬菜類及番石榴等；畜牧災損計6萬3000元 ，合計229萬7000元。

農業局局已請各區公所加強巡查，如有農林牧業災損，則依農業天然災害救助辦法迅速查報災情。

另由於海邊受強風影響，部分海洋設施受損，初估損失約在900萬左右，高雄市政府相關局處皆已展開協助復原工作，希望早日幫市民重建復原。

此外，據悉，針對杜蘇芮颱風造成遭路樹倒塌砸毀的車輛，由於此次颱風已超越蒲福氏風級10級風以上，達到大樹連根拔起、建築物毀損災害的規定標準，因此民眾恐怕難以申請國賠。