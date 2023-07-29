很多人退休後才當志工，陳青秀卻是做了30多年志工樂此不疲，且不斷擴展服務領域，從推動環保的初衷一路延伸到文化、教育、生態導覽解說，有一件事她更持續做到現在，就是打掃社區公廁，只為了讓大家有乾淨的廁所可用，沒有人喜歡洗廁所，她就「撿」起來做。

陳青秀在1990年代就在嘉義市王田社區組織環保義工隊，推動垃圾減量、資源及廚餘回收、減塑、落葉製造堆肥，將社區環保做出金招牌，社區及她個人都屢屢獲獎，備受肯定。

陳青秀是王田里社區發展協會總幹事，帶領社區自主做環保，開辦藝術、教育、健康養生等各式各樣講座活動，凝聚社區情感，社區有公廁方便大家使用，但清洗廁所的工作，就落在她身上了。

陳青秀說，她常常會巡查社區公廁，看到廁所有髒汙就打掃，讓廁所保持潔淨，沒人喜歡掃廁所，她就「撿」起來做，也做了30多年，環境整潔往往就在細微處做到位，這也是她做環保的初衷。

陳青秀是嘉義市資深志工，她的服務觸角延伸到文化志工、蘭潭國小自然科學營的義務指導老師、林森國小阿嬤說故事志工、北回歸線太陽館義務指導老師協助培訓小小導覽解說員，還擔任監獄一對一的教化輔導、嘉義縣市少年保護委員會的中輟生輔導老師。

70多歲陳青秀在各領域的志工服務都非常出色，多元豐富的志工經驗及素養，讓她成為全方位的志工，因而對於大場合或是緊急應變救場，她都能游刃有餘。