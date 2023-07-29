女星米可白（舊藝名：葡萄姐姐）從兒童台姊姊順利轉型，在戲劇、主持表現亮眼，螢光幕形象正面、陽光，深受觀眾喜愛。時常在社群分享生活點滴的她，最近PO一段腰間長肉肉的影片，除了提醒各位忽胖忽瘦很正常，也希望網友看了別退粉。

米可白擁有甜美長相、陽光笑容和性感身材，加上熱衷流浪動物議題，是圈內有名的人美心善女星。27日米可白突自招發福，PO出一段被經紀人提醒管控身材的影片，原來米可白的肚子凸出，腰圍整個大一號，不見原本的小蠻腰。

米可白苦笑地認「最近有點放鬆」，在影片結束前大方PO腰間擠出贅肉的照片，向網友喊話：「身為一個女明星，忽胖忽瘦很正常，請不要退我粉。」此外，米可白還自嘲「肥肉戰士」，要服裝師把衣服腰圍幫她放寬3吋。

米可白希望大家不要退她粉。（圖／FB@米可白）

該則影片曝光後，非但沒有退粉潮，反而還更圈粉，許多網友都表示：「就是喜歡米可白這樣真實、這樣可愛」、「我喜歡你肉肉，美麗可愛又有自信，愛你哦」、「國民老婆，這個肚肚很可以」，星友吳婉君、謝宜君、唐玲亦留言誇讚米可白真實又討喜。