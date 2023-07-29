台北捷運中山站附近美食、服飾商店選項繁多，是為現下年輕人逛街、放鬆的好去處。近期卻有眾多女網友於Dcard上有感發文，表示不知從何開始，只要是隻身一人走出中山捷運站後，總會附近疑似站崗的陌生男子搭訕，更直呼現在「不敢一個人去中山站」。

該名女網友於Dcard發文，表示以前在中山站可輕鬆自在地獨自逛街，結果卻不知從什麼時候開始，每次一個人去都會遇到陌生男子前來搭訕，並稱此現象為「屢試不爽」。女網友也抱怨，自從一堆男生開始站崗中山站捷運出口搭訕女生後，她現在已經不太敢一個人去中山站，令她深感困擾。

貼文一經發佈，網友紛紛留言認同，「中山站真的一堆噁心猴子，昨天去又看到一群猴子那邊找獵物」、「我都比手語裝啞巴」、「一路裝聽不到快速離去，但還是會有人繞到面前死纏爛打」、「每次去都被搭訕而且有一次還被尾隨」、「小心是騙人去柬埔寨的」、「酒店缺妹，中山站妹子等級優」。

透過多名網友於Dcard上有感而發的貼文，可見中山捷運站落單女性被搭訕已成為一種新型常態，也有人稱中山站此種奇怪的風氣為「搭訕集團」。

台北市政府警察局捷運警察隊第一分隊分隊長鄭光達對此表示十分重視，稱已加派警力到場巡邏守望，爾後若有女性遭有類似情況，可撥打110報警處置。