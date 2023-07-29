▲基隆市政府產發處處長林鼎超（右）與環保局長馬仲豪（左）至現場會勘。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲產發處與環保局表示，將會持續稽查，也會加強污水管理，守護基隆優質觀光資源。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆近年持續發展觀光產業，其中遊艇港已成為北台灣最受歡迎的停靠點之一。但基隆市政府表示，近來八斗子遊艇停泊區，有民眾陳情疑似食品工廠污水持續排入港區，不論是空氣中的氣味，以及港區的水質惡化都已造成港內船家的困擾，並已嚴重影響觀光景點形象。

產發處表示，近期已多次協同環保局及工務處等單位會勘污水來源，並進行港區周邊陰井、水溝垃圾清除，惟周邊管線複雜仍需清查，才能有效阻斷污水排入漁港的源頭。

環保局表示，已數次派員到食品工廠做檢測，放流採樣分析結果皆顯示尚符合排放水體標準；由於排放廢水分為源頭及最後排放處，為了解源頭排放廢水之情事，因上述牽涉管線圖與施工層面，目前與與管線單位釐清中。

另針對水污染處理設施許可內容是否功能或效能不彰、繞管或偷排等疑慮，環保局已安排近期會同環保署北區督察大隊前往勘查，並將彙整相關審查紀錄登載環保署異常分析管考，持續追蹤。

基市府表示，針對相關問題，市長謝國樑已指示成立專案小組，由產發處協同環保局及工務處等單位，進行港區週邊管線清查，了解源頭排放廢水之情事，並進一步清查暗管、溯源等，若有發現有私接暗管或違規排放污水等情事，將予以重罰。

後續市府也會規畫將現行排入港區之排水管截流，並接入北港污水下水道主線道系統。另外，也要求鄰近食品工廠限期改善營運期間之氣味及污水的排放，並限期要求工廠應將事業廢水及一般廢水辦理污水下水道接管作業。

產發處表示，八斗子漁港遊艇泊區，是北台灣的旗鑑型遊艇港，且目前前已經有超過百艘的遊艇在此停泊，景色優美，可媲美國外的遊艇碼頭，旁邊的娛樂漁船碼頭，也是登基隆嶼的遊客登船處，假日遊客眾多，是基隆重要的觀光景點之一。

產發處強調，港區長期出現帶有惡臭的污水，已經嚴重影響觀光形象及附近居民生活品質，將要求附近加工廠應立即進行轉型，以避免環境污染嚴重影響觀光品質。

據了解，遊艇港所處的中正區的污水主幹管工程已完成，目前亦已開始橫向往各個住商區域延伸，基市府將輔導碧砂漁港周邊餐廳及食品工廠早日配合接管政策，將事業廢水及周邊家庭污水早日接入污水下水道主幹道，維護觀光景點的休憩品質。