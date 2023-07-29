烏克蘭正在進行反攻行動，態勢似乎愈演愈烈。俄羅斯南部、靠近烏克蘭邊境的羅斯托夫（Rostov）地區，昨（28）日遭到2枚飛彈攻擊，其中一枚就落在市中心，造成20人受傷。

綜合美聯社、半島電視台、《紐約時報》等外媒報導，俄羅斯國防部表示，這兩枚蘇聯時期的S-200飛彈遭到防空系統擊落，其中一枚飛彈在俄國港口城市塔甘羅格（Taganrog）上空爆炸，擊中市中心的咖啡店和博物館，並造成公寓大樓窗戶破裂，20位平民受傷。

The moment of arrival in Taganrog. That looks very much like an S-200 (5V28) missile. Ukraine recently adepted those to be used against ground targets. https://t.co/GEtjoJTthh pic.twitter.com/skBpdV1xqG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 28, 2023

🧵 Russia: Explosion in Taganrog, Rostov region. About 62 miles (100km) east of occupied Mariupol in Ukraine on Azov Sea coast. pic.twitter.com/ouXzak7OR4 — Igor Sushko (@igorsushko) July 28, 2023

從現場畫面可以看到，飛彈碎片落在地面，炸出一個大洞，周圍民宅應聲倒塌。俄國國防部稱，飛彈瞄準「平民居住區」進行攻擊，當地約有25萬居民。

Rostov Region Governor Vasily Golubev said that a "missile exploded" in the center of Taganrog



According to the head of the region, there are no fatalities. So far it is known about 12 injured as a result of the explosion. It is noted that at the site of the explosion formed a… pic.twitter.com/lP1VVCeNTz — NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2023

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）則指責，是俄軍操作防空系統失誤，才使飛彈誤擊市區。

自莫斯科去年2月展開「特殊軍事行動」以來，俄羅斯邊境城市多次遭到無人機攻擊，但很少出現飛彈襲擊的情況。西方大國向烏克蘭提供軍援的條件之一，就是不得朝俄羅斯境內使用遠程飛彈。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）對此表示譴責，稱烏軍攻擊平民設施「不具任何軍事意義」，莫斯科將保留採取「強硬報復」的權利。