烏克蘭正在進行反攻行動，態勢似乎愈演愈烈。俄羅斯南部、靠近烏克蘭邊境的羅斯托夫（Rostov）地區，昨（28）日遭到2枚飛彈攻擊，其中一枚就落在市中心，造成20人受傷。
綜合美聯社、半島電視台、《紐約時報》等外媒報導，俄羅斯國防部表示，這兩枚蘇聯時期的S-200飛彈遭到防空系統擊落，其中一枚飛彈在俄國港口城市塔甘羅格（Taganrog）上空爆炸，擊中市中心的咖啡店和博物館，並造成公寓大樓窗戶破裂，20位平民受傷。
從現場畫面可以看到，飛彈碎片落在地面，炸出一個大洞，周圍民宅應聲倒塌。俄國國防部稱，飛彈瞄準「平民居住區」進行攻擊，當地約有25萬居民。
烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）則指責，是俄軍操作防空系統失誤，才使飛彈誤擊市區。
自莫斯科去年2月展開「特殊軍事行動」以來，俄羅斯邊境城市多次遭到無人機攻擊，但很少出現飛彈襲擊的情況。西方大國向烏克蘭提供軍援的條件之一，就是不得朝俄羅斯境內使用遠程飛彈。
俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）對此表示譴責，稱烏軍攻擊平民設施「不具任何軍事意義」，莫斯科將保留採取「強硬報復」的權利。
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