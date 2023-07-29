法新社報導，共和黨籍的川普（Donald Trump）目前在黨內初選中領先其他參選人，同時正面臨數項起訴。檢方昨天才剛針對他涉嫌不當處理機密政府文件一事，追加對他的指控。

電台節目主持人佛瑞德里克斯（John Fredericks）詢問川普，萬一被判刑，是否會停止競選？川普立刻答道：「完全不會。憲法裡沒有任何條文這樣規定。」

77歲的川普還表示：「即使是激進的左派瘋子們也說『不，阻止不了』，所以這也阻止不了我…那些人有病，他們的所作所為超級恐怖。」

川普過去擔任總統期間曾2度遭國會彈劾，但都未獲當時的聯邦參議院表決通過。他上月因涉嫌不當處理機密文件案，首度被聯邦起訴，他被控在卸任後仍持有最高機密的核子和國防資料，將國家安全置於險境。

美國司法部（US Justice Department）已對川普提出近40項指控，昨天再提出更多指控。此外，陪審團今年5月在民事審判中認定，川普1990年代曾在曼哈頓性侵了美國專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）。

川普還在涉嫌支付封口費給成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）的案子中，面臨數十項重罪指控，另也可能在涉嫌企圖推翻2020年總統大選結果的州級和聯邦調查中遭到起訴。