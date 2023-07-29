湖人老闆珍妮巴斯把「小皇帝」詹姆斯湖人球衣退役時機點清楚說出來了！珍妮巴斯29日受訪表示，「作為湖人球員，退役球衣的標準就是入選籃球名人堂，詹姆斯毫無疑問會入選名人堂，所以當他入選名人堂，我們就會退役他的球衣。」

外界更關心的是，屆時湖人是會退休幾號或幾件球衣？因為基於尊重去年過世的「指環王」比爾羅素，詹姆斯下個球季將從原本的6號穿回23號球衣，所以等到他的球衣退役，到底是6號還是23號？還是兩個號碼同時退休？珍妮巴斯說：「這是下次再討論的問題。」

「假如詹姆斯能在湖人宣告退役，這意味著很多東西，但不會改變他對湖人隊史的貢獻，如果他在湖人退役，那很棒，也是很好的結果，」珍妮巴斯表示，「如果他選擇不在湖人退役，也不會改變他在湖人的歷史地位。」

畢竟詹姆斯先前放話想在退休之前，跟自己大兒子布朗尼同隊打球，這讓他明年夏天隨著布朗尼被哪隊選上，跟著跳槽過去的機率變高，不過布朗尼最近傳出心臟驟停問題，籃球生涯能否延續下去還有變數，直接影響詹姆斯到底會不會離開湖人決定。