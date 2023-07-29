2024總統大選，最新民調顯示民進黨參選人賴清德居冠、民眾黨參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜則分居二、三名。精神科名醫沈政男觀察到，TVBS在6、7月的民調都顯示賴清德與柯文哲的支持度差不多，顯然民調變化已停滯，「很大一部分選民已經有了定見」。沈政男強調，投綠或投藍白，幾乎大家已經確定了。

TVBS在27日公布2024總統大選最新民調，賴清德以33%支持度回到第一，柯文哲支持度32%，侯友宜支持度25%。若與上個月相比，賴清德支持度較上個月增加3個百分點，柯文哲略降，而侯友宜雖仍居第三，但支持度小幅回升了2個百分點。

對此，沈政男昨在臉書提到，在2020總統選舉前夕的民調，TVBS的得票比例最為精確，僅小數點誤差。因此，他分析TVBS在上個月與這個月的總統民調中，都顯示賴與柯的支持度差不多，侯友宜落後的態勢，顯然民調變化已出現停滯，很大一部分選民心中已有定見。沈政男直言，大家幾乎是已經確定要投綠或投藍白了。

沈政男也針對3人進行個別分析，首先在柯文哲部分，沈政男直言柯高齡族群的支持度實在太低，應該補強老年相關政策論述，不要放棄高齡選票。至於賴清德，沈政男認為，賴若完全蔡規賴隨，又吸引不了那麼多年輕人，要突破35%就非常困難，「賴清德跟蔡英文最大的差別就是不靠讀稿機，這一點絕對要繼續堅持，不然你就完全沒有自己了」。沈政男也直言，侯友宜被競辦執行長金溥聰牽著鼻子走了，喧賓奪主。

沈政男強調，總歸一句就是「藍白合」，因文哲目前雖追平賴清德，但若要在三腳督裡勝出，仍是相當困難，風險也很大，且若8月民調還是如此，藍白必須討論柯侯配了。