香港律政司上月向高等法院申請禁制令，禁止傳播反送中歌曲《願榮光歸香港》。高院昨拒絕批出禁制令，表明4類禁制行為本屬刑事罪行，禁制令不能比現行刑法產生更大的阻嚇效果，反而應該加強《香港國安法》的教育，讓市民知道惡意傳播《願榮光》是違反《香港國安法》及刑法。

香港《星島日報》29日報導，禁制令原告為律政司長，被告為任何作出禁制行為的4類人士，即有意圖煽動他人犯分裂國家或有意圖侮辱國歌而傳播《願榮光》的人，協助或教唆他人在有煽動意圖下傳播《願榮光》的人，以及明知而准許他人傳播該歌曲的人。

對此，香港高等法院認為，律政司表明在涉及國家安全問題上，法庭應該服從政府的意見，「此說法以偏概全」，也對此不敢苟同，但同意政府可根據法庭手上沒有的「敏感情報」，去判斷4項禁制行為是否危害國家安全。

其中判詞首度透露，香港特首在11日已按《香港國安法》第47條發出證明書，證明禁制令所述的4類行為涉及國家安全，對法院有約束力。而4類禁制行為均是刑事罪行，屬《香港國安法》、《刑事罪行條例》及《國歌條例》的涵蓋範圍，尤其是《香港國安法》分裂國家罪的最高刑罰已是終身監禁。

雖然律政司申請禁制令是旨在維護法治、防止及制止危害國家安全的行為，但高等法院認為律政司必須證明如沒有禁制令，便會無法有效遏制被告干犯禁制行為，以及證明禁制令可比刑法產生更大的阻嚇效果。

高院留意到本案證據不足以證明頒布禁制令，可減低《願榮光》流行程度，法官也同意加強《香港國安法》的教育比頒布禁制令更為有效。

律政司另指，網路平台營運商只在法庭頒令《願榮光》的歌詞內容屬違法後，才願意把《願榮光》的歌曲及影片下架。高院認為，網路平台營運商知道它們的法律義務，也清楚明白它們不應協助或教唆他人犯罪，故不認同頒布禁制令會對它們加強阻嚇作用。