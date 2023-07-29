國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰近期持續針對藍營小雞進行批評，稱不少人言行動搖軍心，引發政壇動盪。西陵電子報創辦人、宋楚瑜的姻親、同時也為宋操盤多次選戰的吳思鍾，近日揭露2000年、2004年連宋分合的總統大選秘辛，直言自己這次看到金溥聰再出來，就覺得國民黨完了。

吳思鍾昨（28）日在《品觀點》網路節目聲稱，他對金溥聰的想法最清楚，他認為泛藍最沒資格喊團結的人、最沒資格主導國民黨選戰的人就是金。

有關2000年三腳督總統選戰，吳思鍾說到，時任台北市長的馬英九在選前最後時刻發布一個民調，稱連戰支持率領先宋楚瑜，投給宋楚瑜就會變廢票，所以當時很多藍軍就含淚投給連戰，但吳說自己每天都做民調，宋楚瑜在選前1天民調分析是550萬票，算上誤差是贏過阿扁的，連戰最後民調則是在200萬票以內的，他認爲當時馬的背後就是金小刀，這個民調是宋輸、扁贏的關鑑，批金溥聰根本寧可讓扁贏。

2000年大選最終結果，宋楚瑜為466萬4972、連戰為292萬5513票、陳水扁為497萬7697票。另吳思鍾還強調，在政論節目了解內情，馬英九當時公布的民調傳出是金溥聰做的。

至於2004年的國親合，吳思鍾表示，當時親民黨主席宋楚瑜一開始是不想跟國民黨合作的，但自己一直勸宋，說「連戰人也不壞，且國民黨家大業大，連戰做完可以讓宋楚瑜做」，宋楚瑜考慮很久最後答應了，當時想法就是希望藍營可以整合。

吳思鍾進一步指出，當初連宋配氣勢很旺，但「金小刀太讓人失望」，吳推測，馬英九當時是總幹事，實際上是金溥聰在後面操盤，先是連宋兩邊一直不開會，接著電視上出現宣導廢票聯盟，讓他嚇一跳，一直到選前一個月才開了一次會。吳思鍾還說到，陳水扁在選前最後時刻發生兩顆子彈事件，宋楚瑜當時的意見是馬上停止選舉，但遭到馬英九反對，下場是連宋配以2萬多票的差距敗北。

對於馬金關係，吳思鍾認為，金溥聰一天到晚就想內鬥，把別人鬥掉，2000年、2004年就算是金的長官、盟友也會被鬥倒，尤其2000年是泛藍兩邊在競爭，但最後是把敵人拱上去。吳稱，這次看到金溥聰再出來，自己感覺就是國民黨完了，等於是歷史故事再重演。