56歲男星康康（本名：康晋榮）近日和小鐘（本名：鐘昀呈）出席直播活動，見演藝圈MeToo運動延燒，不少男星因此選擇停工或退出演藝圈，其中NONO（本名：陳宣裕）被網紅「小紅老師」提告，康康自曝曾被路人誤認為NONO，以前還可以現在就不行，「因為這是法律上的問題」。

康康2011年和老婆張家霈結婚，育有一子一女，據《TVBS新聞網》報導，昨(28日)康康和小鐘、新加坡直播天王王雷到士林夜市參加直播賣貨活動，康康過去和NONO都是吳宗憲旗下藝人，康康笑說過去到新加坡，常有人叫他NONO，「那時候搞混沒關係，現在認錯就不行了」。

至於對於NONO恐面臨官司一事，康康表示因為自己不是當事人，不方便公開去講，可能大家需要安靜沉澱一下，「清官難斷家務事」，表示希望現在不要再把他認錯成NONO，打趣笑說：「因為我女兒才4歲，還要養家，女兒不能沒有爸爸」。小鐘則回應，自己也不方便回應MeToo話題，「這就是我單身的原因」。

NONO日前被網紅小紅老師、Amber指控過去性騷擾黑歷史，NONO第一時間透過經紀人表示忘記了、不回應，而小紅老師透露自從她揭露後，超過20多位受害者都一一來跟她分享類似經歷，大家於是決定一起對NONO提告，小紅老師按鈴提告後，最近更發出不自殺聲明，透露收到網友恐嚇，但她不害怕，還接受《BBC》專訪表示這種事在演藝圈說出這種事情很艱鉅，由於業界輩分等問題，「你會害怕加害者」。

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