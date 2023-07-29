由台電配電處副處長柴建業率領的首批車組人員一抵達金門，隨即配合地區作業投入第一線進行搶修。(圖／金門航空站提供)

台電金門區處所有人員今早再度出動全力搶修，目前全金門約僅剩900餘戶尚未復電。(于家麒攝)

台電金門區處所有人員經過昨日一整天至深夜的全力搶修，今早續拚全面復電。(于家麒攝)

台電金門區處所有人員經過昨日一整天至深夜的全力搶修，今早續拚全面復電。(于家麒攝)

台電金門區處所有人員經過昨日一整天至深夜的全力搶修，今早續拚全面復電。(于家麒攝)

中颱杜蘇芮昨(28)日夾帶著狂風暴雨襲擊金門，多處路樹、招牌倒塌，一度造成近9000戶停電。原於傍晚要搭乘軍機從台灣趕赴金門支援的台電工班，因天候因素無法成行；今(29)日一早整裝待發，由空軍第6聯隊派遣2架C-130運輸機，已順利協助運送第一梯次3輛台電工程車與17位維修人員飛抵金門，聯合台電金門區處人員全力搶修力拚今日全面復電。

台電表示，金門區處所有人員經過昨日一整天至深夜的全力搶修，目前全金門約僅剩900餘戶尚未復電，主要地區集中於金沙、金湖地區及大型機具通行困難、偏僻地區零星用戶，暫無法立即派員搶修。今日一早由台電配電處副處長柴建業率領的車組人員一抵達金門，也隨即配合地區作業投入第一線進行搶修，相信很快就能完成復電工作。

台電也說明，若公告已復電地區，倘仍有個別用戶尚未來電，請利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式，台電將以最快的速度為您點亮燈火，順利復電。