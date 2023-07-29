一名48歲男子因皮膚癢而就醫，經檢查確認，皮膚無異常，但男子的眼白泛黃，且男子手掌、身上佈滿蜘蛛痣，且男子胸部還出現女乳化的現象，進一步檢查才知，男子已經肝硬化。原因是男子已喝了10多年藥酒，因藥酒所含的酒精會傷害肝功能，導致男子罹患肝硬化。

皮膚科醫師趙昭明在《健康2.0》表示，上述男子因皮膚癢而就診，檢查後發現，男子的皮膚無問題，但男子的眼白泛黃、皮膚暗沉，手掌有出血點，且血管顏色較紅，男子掀起上衣後，可見其胸部都是小的血管痣，痣四周還有一些分支血管，即所謂的蜘蛛痣。而蜘蛛痣常是肝硬化的病徵。

趙昭明並表示，該男子是一名水泥工，原本自豪其胸部很壯，但其實男子的胸部大並非胸肌，而是女乳化，其乳頭頗大。根據醫學研究，肝硬化的病患中，近90%有性腺功能低下現象，當患者的肝功能越低，性腺功能也越低下，使得其雄性荷爾蒙分泌減少，導致雌性素的過度產生，而產生女乳化的現象。

他表示，後來詢問男子的飲食、生活習慣後得知，男子平常會喝藥酒來「補身」，長達10多年，因藥酒本身含酒精，長期飲用會傷害肝功能，尤其當肝臟已經開始發炎後，更會加速肝纖維化、肝硬化的進程。