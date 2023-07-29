（中央社記者李宗憲峇里島29日專電）「俄網紅裸體爬聖樹」、「俄藝術家在私宅繪製反戰壁畫」及「俄少年破壞校園遭逮」等標題過去幾個月占據印尼媒體版面。俄烏戰爭爆發後，俄羅斯人湧入峇里島，但有不少人因不遵守文化或觸法被驅逐出境，更在當地掀起反俄情緒。

上萬名俄羅斯人在戰後湧入峇里島，但就在當地居民張開雙臂歡迎他們到來的同時，許多俄羅斯人卻因不遵守當地文化，行為舉止不符社會規範，使俄羅斯社群成為眾矢之的。

3月時，網路上更出現一個Instagram社群帳號，專門公布從網友搜集到有關外國人在峇里島的違規訊息，並公布違規的外國人照片，其中以俄羅斯人最多。

以「@moscow_cabang_bali」為名的社群帳號經媒體披露後被移除，帳號創辦人曾向媒體表示，許多外國人在峇里島非法工作，提供刺青、美容、瑜珈課程、攝影或衝浪教學等服務，違反簽證規定。他希望藉由該社群帳號呼籲政府正視外國人的違規行為。

峇里島知名社運人士潔蘭蒂（Niluh Djelantik）向記者指出，少數外國人不尊重文化的行爲過去一直存在，但俄烏戰爭爆發後，隨著峇里島上的俄羅斯人增加，就違規數量來看，俄羅斯人在比例上會比起其他國家的公民還多。

她說：「有些外國人騎車不戴安全帽、也有情侶在機車上露出私密處，或有人全裸在景點拍照等不勝枚舉，這些不尊重我們文化的行為，讓人無法接受。」

疫情後觀光業復甦，許多國際遊客到峇里島旅遊。2022年俄羅斯成為峇里島第三大觀光客來源國，共有5萬8031人次入境。（圖／中央社）

今年初，俄羅斯街頭藝術家奧夫塞金 （Sergei Ovseikin）趁夜幕低垂時，溜進峇里島的一片稻田，以投影機在民宅牆上投射俄文的反戰標語，傳達俄羅斯青年擔憂返國得被迫從軍對抗烏克蘭的心境。

對奧夫塞金而言，這只是個街頭創作，但這樣的創意，峇里島居民不買單，奧夫塞金在網上遭到猛烈批評，也反映出印尼民眾對俄羅斯人的不滿。

潔蘭蒂對奧夫塞金不尊重當地文化感到憤怒，並質問：「若我也在莫斯科做相同的事，那會怎麼樣？」她向記者補充，並非針對特定國籍的公民，而是反對所有不尊重峇里島文化的外國人。

奧夫塞金對於當地居民的批評不以為然，他對記者表示，他從事街頭藝術已有20年，「街頭藝術是種非法的現代藝術，印尼人認為這是對文化的不敬，對我而言，只是人們對作品的不同解讀」。

除了奧夫塞金，俄羅斯網美科西赫（Luiza Kosykh）兩年前露背與一顆有700年歷史的聖樹合照，4月時被印尼網友翻了出來，抨擊她不尊重聖樹。科西赫隨後遭當局驅逐出境。

據峇里島政府統計，今年1月至7月11日共有46名俄羅斯公民遭驅逐出境，最近的案例包括俄羅斯公民奇利金（Yuri Chilikin）在峇里島火山脫褲子露出臀部拍攝影片而被驅逐。另外，有3名俄羅斯人因參與毒品買賣而遭當局逮捕。

俄羅斯公民不遵守文化或違法行為經印尼媒體披露，在網上引發反俄情緒，有計程車司機向記者表示，俄羅斯人不諳英語很難溝通；也有咖啡廳的服務生抱怨，俄羅斯人不僅態度不佳，且要求很多又愛抱怨。

雖然部分峇里島民眾向記者傾吐對俄羅斯人的不滿，但大部分的居民相對理性，對來自各國旅客都表示歡迎，且理解俄國人的違規事件僅是個案，也不會無限上綱、憎恨俄羅斯人。

潔蘭蒂解釋，峇里島的居民大多篤信印度教，個性溫和也不喜歡衝突，他們相信神會執掌一切，命運自有安排，因此若感到不滿也很少會公開大聲批評。

不過，她自己已無法忍受外國人違反當地規範的行爲，因此持續對外發聲。她解釋：「這不是仇外，也並非針對俄羅斯人，而是必須站出來要求他們停止類似行為，我有權利保護自己的家。」

網路上的反俄情緒看似強烈，但對在峇里島的俄羅斯社群並未造成實質影響。去年9月從俄羅斯搬到峇里島的的3D藝術家羅曼（Rameo）說，他從未因國籍身分受到歧視。

不過，羅曼也坦承，有些俄羅斯人的行為舉止的確不好，「但這不代表所有俄羅斯人都這樣，就算德國、澳洲人也都有過類似行為，所以不能說都是俄羅斯人的錯」。

另一名俄羅斯人伊利亞（Illia）則從未感受當地居民的反俄情緒，但他曾聽聞，有俄羅斯人聚集時只講俄語因而被一些人批評。

戰爭前，就移居至峇里島的俄羅斯人佐瑞列夫（Alexander Zorilov）觀察，在峇里島，除了有針對俄羅斯人的反俄情緒，當地居民也會廣泛批評白人，因為他們認為白人搶走了他們的工作，因而仇恨白人。他認為，這中間夾帶了種族情緒。

佐瑞列夫強調：「遊客不守規矩或不尊重當地文化，在全世界都會發生，而在峇里島，疫情前就有類似情況，希望印尼人不要以偏概全。」

峇里島烏達雅納大學（Universitas Udayana）講師蘇爾雅（Agung Surya）則認為，比起反俄情緒，他更傾向描述這是「當地居民與遊客間的衝突」。他希望民眾能清楚區分行為良好及不遵守規定的遊客，不應因國籍而將某國家的公民全視為同一群體。

蘇爾雅也呼籲政府應有所行動，像是跨部門制定有效的政策，以阻止遊客的違規行為。

媒體和網路針對遊客違規行為的報導及討論，的確成功促使峇里省政府有所行動。峇里省政府5月底針對國際遊客發布「旅遊注意事項」，明確列出違反規範的行爲。

另外，當局也成立專門取締外國遊客違規行為的行動小組，執法重點是違反交通規則和簽證規定，以及其他犯罪行為。另外，峇里島明年起將向入境遊客徵收每人15萬印尼盾（約新台幣310元）的旅遊稅，用於文化保存。

峇里省副省長佐科達（Tjokorda Oka Artha Sukawati）向中央社記者表示：「我們理解俄烏公民因戰事而到峇里島躲避，因為這裡是安全、美麗且擁有豐富文化的度假勝地。」

峇里省曾在3月向印尼中央政府建議，取消俄羅斯和烏克蘭公民到峇里島的落地簽措施。佐科達受訪指出，他的立場仍與當時一致，希望能藉此篩選優質的旅客，而不是照單全收。不過，是否取消落地簽仍取決於中央政府的決定。

佐科達強調：「峇里島人待人友好，且尊重遊客，但也希望外國遊客能遵守峇里島的文化，行為舉止也必須符合這裡的規範。」

峇里島警方在馬路上設置看板，向外國遊客宣導不酒駕、騎車必須戴安全帽。（圖／中央社）