根據歐盟執委會今天擬議的新規定，歐盟尋求禁止進口玩具內含對兒童不安全的化學物質，尤其會干擾生長激素的成分。

法新社報導，根據歐盟統計局（Eurostat）數據，中國是歐盟進口玩具的最大製造國，2021年輸入歐盟的玩具裡有83%是中國製造。

歐盟內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）說：「多虧數位科技，我們將加強執法，以便更能偵測出不安全玩具，尤其是在歐盟邊界。」

歐盟執委會提議的玩具安全規定（Toy Safety Regulation），目的在解決2009年以來現有歐盟法律漏洞；當時立法規定在歐盟各地銷售的玩具安全標準。

歐盟執委會也尋求更新規定，更能完善處理網路銷售問題。

歐盟執委會在聲明中強調，輸進歐盟的玩具已屬全球最安全」，但由於尚有很多不安全的玩具仍在歐盟銷售，尤其網路上的進口玩具，因此還有很多工作要做。

擬議的修法主要是針對玩具中「影響內分泌系統的化學物，以及影響呼吸道系統或對特定器官有害化學物」。

內分泌系統包含分泌激素的腺體。對兒童而言，會干擾正常運作的化學物會影響成長、甲狀腺功能與青春期，進而導致糖尿病或肥胖。

為確保在歐盟銷售的所有玩具都符安全規定，歐盟執委會將要求進口商取得「數位生產護照」以利貨物查驗。

歐盟消費者組織（European Consumer Organisation）高度歡迎歐盟執委會的作法，還說如能成為歐盟法律，「將是開全球第一槍，率先禁止所有製造商使用已知與疑似會干擾激素的化學物」。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）