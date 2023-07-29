高雄招姓男子2004年因家庭發生巨變，他頓時間一無所有，一怒之下到苓雅某按摩店，竟假冒稱自己是三民二分局鼎金派出所警員，脅迫女子性交得逞，東窗事發後招男逃亡17年，直到去年終於自行投案，一審判他3年8月，且須於執行前強制治療，上訴後二審法官審酌他願賠償50萬3000元與女子和解，予以減刑半年，無須強制治療。

判決書指出，招姓男子於2004年11月到苓雅區自強路某間按摩店，向按摩店女子稱自己是三民二分局鼎金派出所周姓員警，脅迫女子得與他性交，否則就要以無照營業移送她，女子嚇得不敢得罪他，招男性交得逞，但事後女子因不堪受辱跑到派出所問有無該名周姓員警，整件事情曝光。

事發後，招男逃亡17年，直到去年5月才投案，一審依強制性交罪判3年8月徒刑，執行前須接受強制治療最長3年，他不服上訴。法院審理時，他自述：「逃亡期間都在工地打零工，因為打零工不需要身分證，但收入很少，生活不如意，且年輕時犯罪，自己做的事情要出來面對，所以想結束逃亡，去服刑，重新開始，也想工作來彌補被害人，才主動投案」

且招男與前妻有14年婚姻，並育有2女，但後來他染上賭癮，太太就外出工作養家，就此認識新歡後外遇，2人走到離婚這步，孩子監護權、錢也都被前妻帶走，他因自尊心受創，經濟困難又無法聯繫上女兒，因情緒調節困難而計畫性的尋找可宣洩性慾對象，將女子視為代罪羔羊，因而犯案，有醫院鑑定報告。

因此法官認為他主動投案後也坦承全部犯行，並表強願賠償之意，並以50萬3000元與女子達成調解，當場就先付10萬元，看得出他坦然面對錯誤，且逃亡這17年他也沒有再犯案，且已覓得穩定工作，沒有強制治療之必要，因此撤銷原判決，改依強制性交罪，處有期徒刑3年2月，可上訴。

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