杜蘇芮颱風襲台期間，台東知本地區傳出民宅竊案，1名男子27日傍晚5點多趁著老屋主洗澡時，偷偷潛入臥房偷走1只零錢包，不料，偷竊過程被屋內監視器全錄下，屋主友人在網上公布影片「尋賊」，警方表示已鎖定犯嫌，通知到案說明。

「請各位幫忙指認一下有沒有人認識或知道這個人」，1名網友在臉書社團「知本大小事」公布1段監視器影像尋「賊」，他指出颱風天遭闖空門，竊賊趁老人家去洗澡短短時間進入偷竊現金，非常惡劣。一票網友紛紛留言痛斥，「都不怕監視器就是了」、「爛東西、好手好腳要偷東西」。

從監視器畫面可見，1名身穿黑衣黑褲、體型微胖、髮型平頭的男子，撐著1把藍白條紋雨傘，走到1戶住家外悄悄開拉玻璃大門，透過門縫往內屋內查看情況，隨後又走到街上，確定四下無人後收起手中的傘，快步走進1樓臥房竊取屋主零錢包，行竊過程不到10分鐘。

據了解，老屋主平日與孫子同住，案發27日當天正在洗澡，隔日準備出門買菜時，赫然發現錢包失竊，隨即由孫子報警。

台東警方表示，轄區知本派出所已於28日受理案件，透過監視器畫面鎖定犯嫌身分，目前正通知到案說明。