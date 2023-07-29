日本桌球天后福原愛最近遭前夫江宏傑指控涉嫌「ABDUCTION（綁架）」，引來兩極評論，而她2021年11月獲青森大學頒發客座副教授職位，空轉17個月後，最近才正式開課，詢問該校負責人此計畫是否有變更？對方表示要掌握詳細訊息後才能表達立場，暫時沒回應。

據《體育報知》報導，近日江宏傑到日本開記者會，抨擊福原愛並未遵守日本法院判決，希望不要走到強制執行這一步，詢問青森大學宣傳負責人是否會改變請福原愛教書的計畫，對方表示福原愛在青森大學的活動暫時沒有變更，「意見分歧很大，所以我認為只有掌握詳細訊息，才能表明立場」。

畢業於青森山田中學和青森山田高中的福原愛，2年前獲青森大學邀請開課，當時學校表示希望利用她參加奧運和在體育界耕耘的經驗，傳授給學子，而福原愛的第一次受聘期間是2021年11月到隔年3月底，但這期間福原愛並未開課，去年4月續聘後，今年4月才正式開課。

由於離婚前被拍到和橫濱男出遊，福原愛受聘副教授後，輿論對於她「是否合適教育學生」出現兩派說法，學校則稱當時教學大綱尚未完成，直到今年才正式開課教書，青森大學相關人士透露，福原愛的薪資算鐘點費，也就是領時薪。