公車上博愛座公告除了畫個紅色愛心，或是寫著「博愛座」三個大字，還能有什麼發想？台中市交通局設計一組「博愛座」創意貼紙，除以圖像描述出行動不便、孕婦、年長者、帶幼兒同行等對象，還用OK蹦造型、不同顏色及中英文關心乘客，獲教科書編撰廠商青睞，將登上今年新出版的國小社會科課本。

台中市府交通局長葉昭甫指出，大眾運輸工具設計「博愛座」，提供孕婦、病弱者或殘障人士、老人搭公車能有座位，避免長時間站立引發身體不適，為了讓民眾更識別博愛座，該座椅通常以鮮豔的顏色區別，上方並貼著「博愛座」貼紙，為了更具體傳達博愛座意念，台中市以5個識別性高的造型為設計，設計出新款博愛座貼紙。

交通局指出，這款博愛座圖卡的發想是來自於人性化關懷，近來張貼在各條路線公車上，也藉由交通局臉書粉絲專頁在網路宣導，意外獲得教科書廠商青睞，發函希望交通局授權照片版權，將編入國小5年級社會科的教材，盼藉此教育兒童能共同關注無障礙環境。

葉昭甫強調，為讓更多人感受到博愛座的設計美意，這組貼紙特別在人物造型的心臟部位貼上OK繃，並透過溫暖圖示關心「有需要的乘客」；博愛座貼紙獲選編入教科書，從校園扎根，讓小朋友學習有愛無礙，也展現台中市友善交通理念。