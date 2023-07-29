桃園市環保局昨天展開第2波稽查行動，逮獲涉案的陳姓行為人，他坦承清洗水泥漆桶後直接傾倒廢水。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

位處新竹與桃園交界的牛欄河，27日整條河超過1公里被染成白色，桃園市環保局昨天展開第2波稽查行動，逮獲涉案的陳姓行為人，他坦承清洗水泥漆桶後直接傾倒廢水，市府後續將依違反水汙法第30條告發，此外針對應變作為如抽取廢水等所產生的費用，也不排除向其求償。

環保局表示，27日稽查員沿牛欄河向上溯源至龍潭區龍源路30巷的無名橋，因未再發現乳白色汙水，於該處形成斷點，因此擬訂第2波的稽查計畫，於28日持續針對牛欄河上游3條支流9家工廠全面稽查，同時向警方調閱其他影像。

環保局指出，稽查員在28日11時30分於龍潭區龍源路旁的雨水渠道發現乳白廢水的微物跡證，證實確實為水泥漆原料，與先前的推斷一致，同時調閱警方攝影機，比對發現行為人於27日上午11時左右將2桶油漆桶清洗後先後倒入雨水溝渠，再流入牛欄河，環保局於28日中午12時即確認行為人，迅速破案。

環保局說，陳姓行為人表示27日整理家中先前過年粉刷使用剩餘的乾掉水性水泥漆料，並於住家後方清洗水泥漆桶後，將清洗廢水直接倒入河道中，因藍色漆料遇水呈淡藍白色，導致下游牛欄河水變色，後續將依違反水汙法第30條告發，將處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

環保局還提及，27日下午一發生汙染事件隨即啟動緊急應變機制，出動15員人力應變，也調派抽水車將汙水抽除，總計出動13車次62噸汙水送至平鎮汙水廠，當日應變到夜間11時許，乳白色汙水並未影響到新竹縣，將持續加強該區域巡查與工廠稽查。

環保局另也呼籲民眾、業者切勿貪圖方便及節省成本而將廢水或廢棄物隨便棄置造成汙染，不僅危害環境，還將遭受重罰與求償，得不償失。

桃園市新竹縣牛欄河汙染油漆