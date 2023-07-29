今年適逢前總統李登輝百歲誕辰暨逝世3週年，國史館表示，29、30日特別舉辦「民主與民主之外─李登輝百年誕辰紀念」新書、資料庫發表暨學術討論會，藉此緬懷李前總統，也回顧台灣民主發展的來時路。

國史館長陳儀深致詞時表示，《僚屬故舊訪談錄》這本書的主要內容，包括李登輝副總統任內，如何執行前總統蔣經國交付的開放大陸探親工作，以及被選為總統以後，朝野國是會議的召開、兩岸之間是否有九二共識、集思會的起落、戒急用忍政策的形成、幕僚小組的運作，以及用非正式管道處理台、美、日關係的「明德專案」等，在在顯示李登輝完成的台灣民主化，是在兼顧內外環境的條件下才能進行，過程必須群策群力、甚至朝野合作才能完成。

李登輝基金會董事長、李前總統之女李安妮致詞時指出，父親過世後，一方面很傷痛，一方面他終於可以放下總統女兒的身分，好像回到原本的位置，經過一年後，國史館第一次辦了父親的展覽，她每天看著父親所留下來的東西，突然有個責任上身，不是看到有價值的東西，而是深具歷史文化價值，必須做一些承擔，把這些東西讓它活化下去。

總統府祕書長林佳龍致詞時表示，台灣出了位李登輝很幸運，這就是共同可以跟台灣連結最好的人物，也邀請相關跟李登輝有關的人參與座談會，今天訪談錄是最期待的。

林佳龍指出，參與這個訪談錄計畫，除了肯定這套書，也讓懷念李登輝更有意義，李登輝跟台灣民主發展關係有很多的探討，讓更多人去看見李登輝帶領台灣的領導哲學，都是台灣共同資產，值得繼續發掘。