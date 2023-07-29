智冠集團這次由母公司智冠帶領網龍(3083)、遊戲新幹線、智凡迪、智樂堂、一帆數位、智雲科技、樂聚多等子公司全員出動，並在中國電玩展展區現場打造串聯遊戲產業不同領域的服務列車。

為幫助遊戲發行商面向廣大的全球市場，在競爭激烈的紅海中取得成功先機，智冠MyCard遊戲通用點數卡，具備680萬註冊會員、上千萬使用人數，提供超過百種的支付管道，可以因應不同市場需求，開通最合適的在地化支付方案，還能為不同遊戲客製化行銷活動，包含專屬事前登錄曝光、異業合作、創意廣宣佈置、線下活動策畫、KOL行銷合作等全方位推廣資源，建構獨特的遊戲服務生態圈。

MyCard已串聯2400多款遊戲及數位娛樂服務，建立涵蓋線上與實體商店便利的購買管道，與海內外上千家遊戲企業合作，在華人市場及東南亞地區都能提供完整服務，同時還具備後勤技術團隊，通過便捷的技術對接，可相容手機、平板與PC版本，以及全年無休的多語系客服支持，為遊戲發行合作提供強力後盾。

各子公司今年都前進到ChinaJoy，目前大多數子公司都是獲利，智凡迪第2季可以損平、網龍今年轉虧為盈，智樂堂預期虧損也會縮小，今年營收、獲利正向看待。