下班到超商買東西回家吃，竟然可能發生危險？旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」轉發一則推特文章，呼籲女生下班後不要一個人去超商買「冰淇淋」，有可能被壞人盯上或跟蹤；要買的話最好選在白天，而且一次至少買兩份或是一整盒。網友看了驚呼「細節到頭皮發麻！」

「魚漿夫婦」粉專近日轉發一則推特文章，內容提到，女性朋友下班後絕對不要一個人去超商買冰淇淋，否則可能有人在暗處觀察，認為買冰淇淋的話，家裡應該住在附近，「如果只買1個，身邊應該沒有其他人。」想買冰淇淋最好在白天買，而且一次買一盒。

「魚漿夫婦」發文表示，以前自己住的時候就會特別注意這件事，想吃冰淇淋至少都會買2支甜筒或一整盒，「就是全家很多人一起吃的感覺」。

許多女網友驚呼「細節到頭皮發麻，原來現在防範壞人需要做到這種程度」、「當女生也太辛苦了吧」、「好合理，以前沒注意過欸」、「好險我都買家庭號」、「雖然這是保護自己的方式，還是很好奇在日本很常發生嗎？以前還有聽過單身女性租房不要租一樓，窗簾不要選太可愛的圖案。」

也有人笑說「每次都當場吃完，好像沒這個問題」、「只好買了在店裡面馬上開吃」、「去超商買的話就是要馬上享受啊，怎麼會帶回家吃？」