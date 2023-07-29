杜蘇芮颱風昨(28)日肆虐金門造成全島多處路樹傾倒、所經之處盡是殘枝樹木，雖經過一整天的清理善後仍有不少「漏網之樹」散落路面。昨晚就有1名鮑姓老翁騎車行經夏興往成功下坡路段時，疑似為閃避路中倒樹來不及反應，自摔噴飛2公尺遠，造成臉部及胸部多處挫傷，所幸經送往衛福部金門醫院治療後已無大礙。

警方指出，昨日晚間19時27分左右，鮑姓民眾(男、42年次)騎乘紅色普通重機車，沿金湖鎮環島南路4段由夏興往成功方向行駛，至11290號路燈桿前路段，因未注意慢車道上有颱風吹倒之路樹影響騎車而自摔於路旁，造成鮑姓民眾臉部及胸部挫傷送衛福部金門醫院就醫。警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前仍在查證中。

金湖分局呼籲駕駛人，颱風期間駕駛車輛應注意車前狀況減速慢行，發現道路上有影響交通狀況請立即撥打110或1999，以利相關單位立即派員處置，避免意外發生，確保行車安全，平安返家。