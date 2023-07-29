「最凶日文老師」長瀨昆妮曾是連千毅愛將，常在社群網站分享性感養眼照，擄獲無數粉絲的心，近來曬出與友人前往火鍋店用餐的照片，只見傲人的圓弧曲線直接露出半截見客，讓所有粉絲看得血脈賁張。

長瀨昆妮曬出與友人到火鍋店用餐的照片，只見三人打扮相當火辣，站在後方的長髮辣妹直接倒出傲人北半球，一條深邃事業線清晰可見，讓所有人看的鼻血直流，不過長瀨昆妮也不遑多讓，為了店家活動直接穿比基尼赴約，不僅全身雪白肌膚被看光，傲人的圓弧曲線更是直接露出大半截，稍有不慎恐直接走光，讓人充滿無限遐想。

對此，網友紛紛留言：「太辣了...都快要掉下來了」、「昆妮老師的衣服好危險」、「可以帶走右邊的妮妮嗎」、「太犯規了啦，衣服穿這樣子」、「妳這件感覺很容易走光」、「美女+美食 都好想要喔」、「通常美女的朋友或是閨蜜。也一定都是美女」、「這是什麼鬼，我看到6顆球」、「太犯規了～眼睛都不知道看哪裡了」、「要成為美麗的嬌點，妮妮永遠最亮眼」。

長瀨昆妮擁有超高人氣，一舉一動都備受外界關注，先前曾曬出穿著紅色比基尼，滿臉笑容牽著一名未露面男子的手，還不忘附上二顆愛心符號，疑似放閃的甜蜜畫面羨煞旁人，也讓人好奇這位幸運兒究竟何人。