據自由亞洲電台報導，美國研究機構AidData本週二發佈最新研判報告，中國軍方計畫建立海外海軍基地，八個可能的選址橫跨亞州、非洲，以抗衡美國及盟國的海上制裁。

報導稱，該份報告的作者團隊通過研判中國國有銀行對海外港口的融資、現有基礎設施的戰略價值及與東道主國家的關係等因素，篩選出了前8個最有可能協助中國打造海外海軍基地的選址名單。

該報告顯示，未來2到5年內，最有可能的選址分別是斯里蘭卡的漢班托塔港（Hambantota）、赤道幾內亞共和國的巴塔港（Bata）及巴基斯坦的瓜德爾港（Gwadar）。據中國官方發布，這三國均與中國達成了「一帶一路」倡議。

而被點名的八個選址中，四個位於非洲，也與「一帶一路」倡議密切相關。

早在2017年，中國宣布在位於非洲東北岸的吉布地共和國建立第一個，也是截至目前唯一一個海外海軍基地，但中國官方始終未將其稱為「軍事基地」。

去年《華爾街日報》就曾報導，中國持續擴大了對外國港口的投資。報導援引美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）的研究發現，截至去年，中國公司在95個海外港口的碼頭租賃及特許權中持有股份。還有數據表明，2021年超過27％的全球集裝箱貿易經過中國公司持有股份的碼頭。

上述報導指出，中國不斷的海外行動會為中國海軍提供外交及補給支持，而無需迅速建立複雜的基地系統。

報導引述該份報告的作者團隊認為，隨著美中之間的緊張局勢持續升級，中國為了應對美國及盟國的海上威懾及打擊能力，將打造海外的海軍基地列為軍事發展的優先事項。這些基地的建設能夠幫助中國保障航線安全，特別是在西方制裁的情況下。

該報告強調，中國增加海外海軍基地的建設對全球政治格局具有重要影響，需要西方和發展中國家作出謹慎的戰略反應。但西方國家及聯盟急於建立海外新基地以制衡中國的戰略，可能為中國打造自己的海軍基地提供防衛藉口。