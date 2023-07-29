男子駕車行駛國道3號台中大甲段，於苑裡交流道匝道口失控衝出分隔島後翻覆，送醫後不治。（國道第7大隊提供／陳淑娥台中傳真）

男子駕車行駛國道3號台中大甲段，於苑裡交流道匝道口失控衝出分隔島後翻覆，送醫後不治。（國道第7大隊提供／陳淑娥台中傳真）

35歲藍姓通緝犯28日深夜駕車行經國道3號台中大甲段，國道警察巡邏車發現該車行車不穩疑酒駕，於是尾隨觀察，不料該車加速駛離，在苑裡交流道匝道失控衝出分隔島後，整輛車甩至對向草叢並翻覆，車速快到彷彿電影情節般驚悚，藍男送醫搶救仍不治，車內發現安非他命吸食器，相關肇因、死因待進一步釐清。

驚悚！通緝犯高速衝出匝道口 拋至對向車毀人亡

國道警察局第7大隊表示，大隊巡邏車昨晚8時許於國道3號160公里處台中大甲段，發現一部小客車行車左右搖擺及未打方向燈變換車道等違規情事，疑有酒駕，員警尾隨觀察，該車突駕車加速駛離，並自苑裡交流道離開國道。

該車因車速過快，於匝道出口失控衝出分隔島後，整台車連翻多圈後，最後翻覆於苑裡北向入口分隔島草地，並波及苗140線由西往東停等紅燈小客車，肇事車輛輪胎瞬間拋出、零件紛紛散落，高速衝撞過程彷彿電影情節般驚悚。

國道第7大隊指出，肇事藍姓駕駛送苑裡李綜合醫院檢傷，後因身體不適轉送台中榮民醫院搶救，仍於29日早上不治，藍男無酒精反應，車內發現有二級毒品安非他命吸食器，經查該藍男為南投地檢署發布組織犯罪條例通緝在案，相關肇因及死因仍待進一步釐清。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！