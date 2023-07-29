女星鍾欣怡2014年與製作人老公孫樂欣結婚，夫妻倆育有一女一子，家庭生活幸福和樂。近日電影《芭比Barbie》熱映中，鍾欣怡在社群PO一張桃色比基尼照，沒想到竟被罵「當媽還穿泳裝噁心」，她一句話直接回嗆酸民。

鍾欣怡28日在IG宣布，本周五到下周四，全台8間電影院裡的《芭比Barbie》播放前，她都會驚喜現身，「今天就要帶著女兒去看芭比囉！」同時，鍾欣怡配圖一張自己身穿白色、桃紅色的比基尼辣照，豐滿的上圍呼之欲出，令人看得目不轉睛。

未料，竟有一名網友酸溜溜地留言：「都當媽了還穿泳裝，噁不噁心啊」，鍾欣怡見狀，也不客氣地回嗆：「聽我說一句，你媽穿泳裝的時候，記得不要覺得你媽噁心喔！你媽就是有自信！」部分網友亦力挺鍾欣怡，一起砲轟該酸民「當媽不能穿泳裝？當你媽真可憐。」

雖然被酸民批評，但大部分的網友都留言讚美鍾欣怡「太辣」、「這麼美可以嗎」，還有人問：「太滿了，胸死誰啊」，鍾欣怡甜回：「胸死我老公囉」，大方示愛孫樂欣。