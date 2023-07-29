台灣男雙組合「麟洋配」李洋／王齊麟前役3盤拍下印度雙塔蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty），打進日本公開賽4強，29日交手頭號種子印尼亞飛安（Fajar Alfian）/亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto）爭搶決賽門票，麟洋配整場未遭遇太多困境，以21比19、21比10直落2力退世界第一，拿下決賽門票。

李洋／王齊麟在東京奧運奪下男雙金牌，從此在羽壇打響名號，不過王齊麟最近飽受傷病所苦，世界排名逐漸下滑，今年以非種子身分再次重回幸運地日本，就順利闖進4強。過去交手印尼組合，「麟洋配」1勝4負居劣勢，2021年湯姆斯盃是唯一從亞飛安/亞迪安托拿下勝利的賽事。

印尼近年湧現男雙海，長期占據世界第一的「小黃人組合」蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon），目前只能排在印尼第5號雙打。

無畏場邊印尼加油團熱鬧助陣，麟洋配首局發揮得宜，分球相當到位的情況下，取得16比9巨大優勢，沒想到在20比16取得賽末點時連丟3分，所幸仍挺住壓力，麟洋配21比19率先拿下首局。次局麟洋配維持優異狀態，前半段依然握有小幅領先，技術暫停後迅速拉開10分差，印尼組合無力招架，最終以10比21再丟一局，印尼組合整場下來，都無法取得領先。