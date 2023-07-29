日本政府通過2023年版《防衛白皮書》，將中國定位為日「前所未有的最大戰略挑戰」，稱中方大幅增加國防預算、加快軍力發展，在東海、南海「單方面改變現狀」，中俄在日周邊海空域開展聯合行動，並稱中國大陸軍事活動威脅台海和平穩定。大陸國防部新聞發言人譚克非今天（29日）發布「答記者問」，斥責日方刻意渲染「中國軍事威脅」，粗暴干涉中國內政。

譚克非表示，日方新版《防衛白皮書》固守錯誤對華認知，刻意渲染所謂「中國軍事威脅」，抹黑炒作中國軍隊正常的建設發展和軍事活動，粗暴干涉中國內政，挑動地區緊張局勢，我們對此表示堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

譚克非強調，中國軍隊始終是維護世界和平穩定的堅定力量，從未挑戰誰，更沒有威脅誰。反而是日方近年來不斷突破「和平憲法」約束和「專守防衛」原則，大幅增加防衛開支，鼓吹發展所謂「反擊能力」，在軍事擴張的道路上越走越遠，追隨個別大國搞有針對性的「小圈子」，給地區和世界和平、安全與穩定帶來嚴重挑戰。

譚克非指出，中方是國際海洋法治的堅定捍衛者和建設者，在涉海問題上的立場一貫、明確。當前，東海、南海局勢總體保持穩定。個別國家為了一己私利，派遣艦機頻繁赴相關海域炫耀武力，嚴重加劇地區緊張局勢。中俄防務領域合作建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，致力於維護地區和世界的和平穩定，不對任何國家構成威脅。

譚克非重申，台灣是中國的台灣，一個中國原則事關中日關係政治基礎，是不可逾越的底線。日方在台灣問題上對中國人民負有嚴重歷史罪責，近年來不但不反躬自省，反而不斷干涉中國內政，違反國際關係基本準則，違背中日四個政治文件精神，破壞中日關係政治基礎，加劇台海地區局勢緊張，這是極其錯誤和危險的。

譚克非呼籲，中方敦促日方深刻汲取歷史教訓，停止不負責任的言行，摒棄以鄰為壑的零和對抗思維，樹立正確的對華認知，在台灣等重大問題上重信守諾，在軍事安全領域謹言慎行，以實際行動推動雙邊關係回到正確軌道。