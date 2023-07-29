杜蘇芮颱風來襲，造成台南900多件路樹倒伏，許多民眾停在路邊的汽機車也受到損壞，市議員蔡筱薇今天要求市府，除應檢視「路樹倒伏處理平台」的功能是否發揮作用，也要對民眾因路樹倒塌造成的車輛財損協助聲請國賠。對此，市長黃偉哲回應說，市府對於國賠問題已有一套運作多年的機制，將依這套機制來處理。

蔡筱薇表示，根據工務局的統計，截至28日為止，路樹倒伏大約900多件、廣告招牌69件。她的服務處也接獲多起民眾電話詢問說，「路樹倒伏壓壞車輛能否聲請國賠？」

蔡筱薇指出，樹木的根部只要有根系不發達、腐爛等情形，很容易就會因為豪雨或強風等因素，造成根部與土壤抓地力不足傾倒。台南市約有15萬棵行道樹，市府於2020年成立「路樹倒伏處理平台」，建立全市路樹倒伏SOP處理機制，初期效果雖然不錯，但這兩年來並無大型颱風及豪雨，此次杜蘇芮颱風剛好可以檢驗「路樹倒伏處理平台」的成效。

另外，針對颱風來襲民眾車輛因路樹倒塌衍生的財損問題，因路樹分別由屬地管轄單位負責維護管理，加上財損維修或醫療處置所需時程不同，雖說天災屬不可抗力因素，但市府也應主動提供民眾法律及行政上的協助。

市議員穎艾達利則認為，颱風天民眾車輛因路樹倒塌造成財損，想要聲請國賠並不容易。依《國家賠償法》的規定，公共設施因為設置或管理有所欠缺，與事後發生的事故有因果關係，國家賠償才能成立；但民眾要舉證路樹因設置或管理有所欠缺，恐怕比較困難。