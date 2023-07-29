在疫情封鎖期間，孩子有多久沒有接觸大自然了。有一群身處在都市中的幸運小學生，竟有機會能就近在自己學校內享受自然的田野風情，體驗自然生態與手做之美，還兼具學習英語能力。北市太平國小今年推出特色暑期活動，孩子設計田園雙語夏令營，以田園學習為主題，配合雙語教學，除了帶學生認識校園生態花草，也讓學生用田園植物創作美勞作品，同時以菜蔬製作餅乾進行野餐饗宴，豐富的學習內容獲得學生與家長一致好評。

太平國小目前已是北市雙語教育學校，校園綠意盎然，擁有豐富的自然生態。結合雙語與田園二大特色，校內陳紆彤、王惠玲二位老師協同合作，設計出讓學生觀察、實作、體驗的田園課程，加上中英語雙語教學培養學生聆聽與口說的能力，讓雙語夏令營生動活潑地吸引學生目光。

孩子在師生種植的菜蔬園中採收農作，回到教室後，再化身為小小烘焙師用自採食材製作餐點。(太平國小提供)

孩子在師生種植的菜蔬園中採收農作，回到教室後，再化身為小小烘焙師用自採食材製作餐點。(太平國小提供)

四個半天的課程，每日都有不同主題。第一日踏訪校園「拈花惹草」─認識不同植物與其英文名稱，小朋友們親嘗太平自產的土芒果，聞到香草植物的芬芳，親手接觸校園內的稻穀，並在走察的過程蒐集各類自然素材，進行植物畫創作。第二日認識絲瓜與花卉，讓孩子動手製作絲瓜花瓶，並發揮創意進行不同花卉的擺放裝飾，同時也製作獨一無二的特色書籤。

第三日認識太平國小師生種植的田園菜蔬，平日只在超市看到包裝好的青椒、山藥、芝麻，以原始的面貌展現在同學面前，也讓孩子們試著採收辣椒。在回到教室後，再化身為小小烘焙師，運用校園自產的香葱、芝麻、紅藜製作健康好吃的餅乾，從揉麵團、拌料、切割、烘烤，自己動手作出的餅乾額外美味。

孩子運用校內自產的土芒果與稻穀，走察各種花草農作，並蒐集各類自然素材，進行植物畫創作。(太平國小提供)

孩子運用校內自產的土芒果與稻穀，走察各種花草農作，並蒐集各類自然素材，進行植物畫創作。(太平國小提供)

最後一日雖遇到杜蘇芮颱風來攪局，原本計畫在戶外的野餐活動只能移至室內，但老師們還是引導學生分組規劃野餐細節，安排野餐需要的器具與提醒注意事項，同學們一邊品嘗美食，一邊分享這幾天的心情與感想，為此次的夏令營畫下美好的句點。教室內歡笑聲不斷，結束時還有些離情依依。學生白頁彤說：「這四天的夏令營好有趣，希望下次還能再來。」似乎也代表了夏令營所有孩子的心情。

觀察、實作、體驗的田園課程，加上中英語雙語教學培養學生聆聽與口說的能力，讓雙語夏令營生動活潑地吸引學生目光。(太平國小提供)

觀察、實作、體驗的田園課程，加上中英語雙語教學培養學生聆聽與口說的能力，讓雙語夏令營生動活潑地吸引學生目光。(太平國小提供)

對都市的學生而言，田園生活是難得的體驗，以雙語進行活動，更加深學習印象，讓英語自然而然成為生活中的表達工具。太平國小校長陳智蕾表示，提供孩子多元實作與體驗的機會，且讓孩子們大方自在地運用英語，是學校一直努力的方向，看著孩子們在雙語夏令營的笑容，以及每日豐碩的成果，著實令人開心與感動。炎炎夏日，這樣的學習經驗讓所有參與的師生都收穫滿滿，留下歡樂難忘的回憶。