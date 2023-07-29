據觀察者網報導，今年第5號颱風「杜蘇芮」昨天（28日）9時55分在福建晉江沿海登陸，據大陸中央氣象台網站消息顯示，今天（29日）早晨6點鐘，「杜蘇芮」的中心位於江西省九江市境內。預計「杜蘇芮」將以每小時30公里左右的速度向北偏西方向移動，即將移入安徽南部地區，強度繼續減弱。

據初步統計，截至28日17時，「杜蘇芮」已造成福建9個設區市72.5萬人受災，緊急避險轉移31.06萬人，緊急轉移安置12.44萬人；121萬戶因災停電，預計直接經濟損失1.77億元人民幣。

此外，今年第6號颱風「卡努」28日已生成，預計，其將以每小時15-20公里的速度向北偏西方向移動，強度逐漸加強，向中國東部近海靠近。「卡努」中心經過的附近海域風力可達12-15級、陣風16級。

「杜蘇芮」即將移入安徽南部地區，強度繼續減弱

大陸中央氣象台網站今天（7月29日）7時13分發佈颱風快訊。快訊稱，颱風「杜蘇芮」目前位於江西省九江市境內，最大風力為8級，18米／秒。預計「杜蘇芮」將以每小時30公里左右的速度向北偏西方向移動，即將移入安徽南部地區，強度繼續減弱。

颱風「杜蘇芮」致福建72.5萬人受災，直接經濟損失1.77億元

據中國新聞網消息，福建省防汛辦28日20時通報稱，截至當天17時，據初步統計，今年第5號颱風「杜蘇芮」已造成福建9個設區市72.5萬人受災，緊急避險轉移31.06萬人，緊急轉移安置12.44萬人；121萬戶因災停電，預計直接經濟損失1.77億元人民幣。

當天9時55分，「杜蘇芮」在福建晉江沿海登陸，登陸時中心附近最大風力15級（50米／秒，強颱風級），成為1949年以來登陸福建的第二強颱風。

在登陸點晉江沿海，狂風暴雨導致大量樹木倒伏、路面積水、車輛人員被困等。據泉州市防汛辦通報，截至當天13時30分，泉州受傷114人（均為輕傷），斷電用戶500658戶，斷水19處，停水504戶。

值得關注的是，今年第6號颱風「卡努」已於28日凌晨在菲律賓以東洋面生成，或將再度影響福建。福建省氣象台稱，預計「卡努」將以每小時15公里到20公里的速度向西北方向移動，將於31日前後開始影響福建省北部沿海海區、閩東漁場、閩外漁場和釣魚島海域。

中國東部海域將受颱風「杜蘇芮」和「卡努」影響

大陸中央氣象台網站今天清晨6時發佈的海洋天氣公報顯示，7月28日14時至29日02時，黃海南部海域、南海中西部海域出現了5~6級、陣風7級的東南風或偏南風，東海大部海域、台灣海峽、台灣以東洋面出現了6~8級、陣風9級的東南風或偏南風，南海東北部海域、南海南部海域出現了5~7級、陣風8級的西南風。

今天白天至夜間，受颱風「杜蘇芮」影響，黃海西部海域、東海西部海域、台灣海峽、南海中部和南部海域將有6~7級、陣風8級大風，其中杭州灣附近海域、台灣海峽部分海域風力可達8級、陣風9~10級。

7月30日白天至31日夜間，黃海西南部海域、東海大部海域、黃海中部和南部海域將有6~7級、陣風8~9級大風，其中東海南部部分海域將有8~11級、陣風12~13級大風，颱風「卡努」中心經過的附近海域風力可達12~15級、陣風16級。

大陸中央氣象台網站29日6時發佈的颱風公報顯示，今年第6號颱風「卡努」（熱帶風暴級）的中心今天（29日）早晨5點鐘位於菲律賓馬尼拉偏東方向約1440公里的菲律賓以東洋面上，就是北緯15.1度、東經134.4度，中心附近最大風力有8級（18米／秒），中心最低氣壓為998百帕，七級風圈半徑220-260公里。

預計，「卡努」將以每小時15-20公里的速度向北偏西方向移動，強度逐漸加強，向我國東部近海靠近。

「卡努」與「杜蘇芮」之間是否會有相互影響？

大陸中央氣象台颱風與海洋氣象預報中心高級工程師聶高臻表示，目前從兩者距離及路徑上看，可能不會出現明顯的雙颱風互旋作用，但「卡努」北側的偏東風未來可能會為「杜蘇芮」減弱後的低壓環流提供充沛水汽，有助於「杜蘇芮」殘餘環流的維持和陸地上降水的增加。