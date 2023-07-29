柯文哲彩排畫面。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

柯文哲彩排畫面。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

柯文哲彩排畫面。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

柯文哲彩排畫面。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

柯文哲彩排畫面。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

柯文哲彩排畫面。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

柯文哲拜拜祈求演唱會順利。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

柯文哲拜拜祈求演唱會順利。（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨總統參選人柯文哲29日下午召開首場個人演唱會「KP Show」，票價8800元堪比韓國人氣女團BLACKPINK，引發各界關注。柯文哲今上午彩排片段也曝光，柯直呼「不緊張才奇怪」；他也喊話歌迷「如果覺得唱不好就當作是贊助好了」。

柯文哲29日上午在藍波老師、總幹事黃珊珊等人陪同下，燒香拜拜祈福活動順利，供品桌上還擺了6包乖乖祈求活動現場「乖乖」，對開唱相當「認真」。據了解，柯文哲開場將帶來《囚鳥》、《憨人》等歌曲，且會展現舞藝。

被問會緊張嗎？柯文哲回「不是緊張，是焦慮」，這個人家還是專業的，他本來以為博君一笑 就隨便，問題是後來負責的公司就卯足全力，還請藍波、請五月天的音樂人鄭知明、蔡依林的舞群，「天啊，搞得規格太大了。」

是否有記舞步的方法？柯表示，還好啦，反正地上都會貼mark，記得mark就可以了。他說，應該會唱10首歌， 反正跟不上拍子就當作娛樂，唱得好就當作來聽歌。至於嘉賓是否有館長，他僅說要看主辦單位的安排。

而彩排畫面也搶先曝光，柯文哲除演唱《囚鳥》，跳舞畫面也釋出，但跳舞的曲目仍保密到家。他坦言，不緊張才奇怪；至於昨天晚上是否睡不著？柯說，「因為我是醫生，會開安眠藥給自己吃」。

柯笑說，跳舞多練幾次就好，雖然不是職業隊，不過有藍波老師，只要跟著舞群跳就好。他也喊話歌迷「如果覺得唱不好就當作是贊助好了」。