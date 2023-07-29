陽明交大邀請新竹女中成為附屬高中，引發竹女校友反彈，8位校友發起「拒當陽交附女」連署，首日就破2千人連署支持，人數還在持續增加，連署民眾也紛紛寫下反對理由，包括百年名校不需要被冠名，要求改隸過程公開透明，也盼保留學校獨立性。

8名來自不同領域的竹女校友發起這份連署書，提出4大反對改隸理由、3大訴求，28日上午8點公告後，當天連署人數已突破2000人。3大訴求包括反對改隸，要求在校慶活動中增加改隸公聽會，以及立即解散現有工作小組，應先在校內組工作小組，並納入學生、家長會及校友代表。

連署人也紛紛在官網上留下反對理由，包括認為竹女可以透過校際合作的方式，培養STEM的人才，還是希望保有學校的獨立性，不同意百年名校新竹女中改隸任何大學為附屬高中，任意抹煞母校優良的傳承，也有人認為，討論應公開透明不應黑箱，且改隸對學校並無明顯助益。

也有連署人認為，陽明交大應該去併非第一志願的高中，去協助該高中發展，或者應全面檢討政策是否符合教育理念趨勢，縮小城鄉差距、促進均質化的國民教育，與強化頂大實力與國際能見度，而非是透過將高中改隸於大學來實現。

陽明交大和竹女昨晚發出聯合聲明，說明本案尚在初步討論階段，評估各項合作的可能性，並對資訊不完整使校友們焦慮不安道歉，強調後續會盡力做到具有「竹女代表性」的結果，而非「黑箱不透明作業」。