具有「中央大學」客家學院與「台灣大學」國發所雙碩士的民進黨前客家部主任蔣絜安遭爆「台灣大學」國發所的碩士論文涉嫌抄襲，台灣大學審理後撤銷學位。蔣絜安解釋，稱其機要秘書恐嚇威脅，並趁她論文口試即將屆期的急迫性，強迫接受「好意」。對此，「Linbay好油」質疑，這些論文抄襲的鳥事，這個解釋最扯。

民進黨客家部主任蔣絜安具有中央大學客家學院碩士以及台大國發所碩士，新黨立委參選人游智彬於5月25號向台大實名檢舉蔣絜安的「台大國發所」碩士論文抄襲；另外，游智彬繼續於7月27日在臉書爆料，蔣絜安「中央大學」客家學院的碩士論文，是由客家局秘書薛雲峰操刀完成。游智彬28日公布「台灣大學」回函，證實蔣絜安國發所碩士論文抄襲且情節重大，故撤銷其學位。

蔣絜安則在臉書以千字文回應，「中央大學」的論文所有訪談與構想都是她親力親為。而機要秘書薛雲峰主動提出願意協助整理資料與文字草擬，反過來恐嚇威脅她，並趁她論文口試即將屆期的急迫性，強迫她接受薛的「好意」。

蔣絜安也表示，對於她在「強暴脅迫下不當的作為」向社會大眾致歉，她放棄碩士學位、也主動向賴清德辭去客家事務部主任一職。在學術上犯的錯誤，她誠心接受學校與社會大眾的指正。

對此，「Linbay好油」在臉書表示，「這個真的是超屌，這些論文抄襲的鳥事，這個解釋最扯」。

「Linbay好油」認為，蔣絜安的論文抄襲是她抄襲局內活動的新聞稿及其他媒體的新聞稿，用這種內容只要清楚寫出出處，就沒有什麼問題。而蔣絜安沒有寫出引用出處，又用一模一樣的內容，當然就是抄襲。

「Linbay好油」質疑，一個局長被底下的機要秘書強迫，強迫局長的碩論要用機要秘書亂抄的東西去當碩論？這麼扯的內容都講得出來，不是自己腦袋有問題？就是把其他人也當成腦袋有問題了！