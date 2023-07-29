林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案衍生案外案。林秉樞於2020年間，懷疑徐姓前女友外遇，除甩她耳光，揚言散布裸照及性愛影片，更逼迫對方脫光下跪道歉，新北地檢署4月時依強制罪、恐嚇罪將他起訴。新北地院經審理，依違反強制罪判拘役50日，受害者徐女原本已上訴，後改口雙方已達成和解，請求撤回告訴。

林秉樞涉施暴民進黨立委高嘉瑜等案，一審遭判2年10月。二審高院日前宣判，上訴駁回，仍判處2年10月徒刑，部分罪得易科罰金，全案仍可上訴。

新北地檢署偵辦時查出，林秉樞又於2020年8月，曾與前任徐女爭吵後，以Line恐嚇「我會殺妳喔」、「我整死妳」、「我一定搞到妳沒辦法上班，妳相信我」。另，檢方同時查出林秉樞威脅散布徐女裸照與影片，另依林涉犯強制、恐嚇罪分案偵辦，進而追查出林秉樞逼迫徐女脫衣下跪道歉之惡行。

林秉樞否認犯罪，經法院審理時，林改口認罪，辯稱母親正在安寧病房，期望於母親有生之年盡力陪伴，並與徐女達成和解獲得原諒。新北地院一審判處林男拘役40天，得易科罰金4萬元，緩刑2年，期間付保護管束、接受6小時法治教育課程。

新北地院接手審理時，5月間依強制罪判處拘役50日。受害者徐女認為判刑過輕，因此請求檢察官上訴，但現已改口稱雙方已達成和解，希望撤回告訴。全案目前仍於審理中。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。