im.B詐騙案嫌疑人回應受騙民眾，態度囂張。（王鴻薇辦公室提供／陳薏云台北傳真）

王鴻薇公布im.B詐團錄音檔 稱被騙調查官可拿回利息「換不立案」

im.B詐騙案日前引發台灣社會關注，主嫌更與民進黨交情甚好，國民黨立委王鴻薇29日再揭相關新事證，她公佈錄音檔，指詐騙集團黃姓發言人聲稱，被詐騙調查局官員可以拿回利息換回不用立案調查，並質疑法務部及調查局有無掌握情資？詐騙集團所稱是否為事實？

王鴻薇說，請問調查局、法務部，當涉案詐騙調查局官員拿回利息，可能影響調查局通報立案，是否有因為可提前拿到錢而有包庇隱匿，這些對社會大眾根本毫無交代，不要讓民眾跟被害者，認為官官相護，更不要讓她查得比相關單位還清楚，到底還有沒有更多官員涉案，請相關單位對社會說明通通交代清楚。

王鴻薇指出，這個會期在她質詢時，當著法務部長蔡清祥的面揭露im.B詐騙案有調查局官員涉入，還投入1300萬，當時詐騙集團甚至以此威脅受害民眾說，要告就去告，反正連調查局官員都受害。詐騙集團囂張跋扈的嘴臉，至今都還記憶猶新，而法務部經過調查，也證實確有此事。但是數個月過去，這件事情彷彿不了了之，甚至也沒有任何進展，許多受害者都憤恨不平，害怕整件事情又要被抹掉。

王鴻薇補充，受害者提供這段4月28日im.B新竹說明會的錄音，當中說話的im.B代表是自稱最高主管的黃Ｏ億（主謀曾耀峰傳訊稱不舒服，未到場）單獨說明，其中內容直指「一個調查局官員，他投1300萬，那因為我們擔心他立刻立案，所以有把他的利息8萬多匯給他。」

王鴻薇說，尤其當民眾質疑相關內容時，黃男還嗆聲「趕快懷疑、趕快去提告～我現在沒辦法回應你這件事情，你趕快去樓下的警察局按鈴控告，好不好？」而這位錄音中平台發言人黃男，5月交保後，改名叫黃O寶，還準備在今天擔任直銷投資說明會講師，檢調單位縱虎歸山，出來改名繼續做直銷，要民眾怎麼不覺得這其中沒有貓膩？

王鴻薇批，政府有機會在2017年就查辦，調查局早在7年前即接獲檢舉立案調查，卻因金管會一紙「未違反銀行法」的公文卡關，才讓專案小組卻步，對這些受害者而言金管會難道沒有責任嗎？如今又發現調查局官員拿利息換不立案，對這些受害者、以及社會大眾而言簡直黑幕重重，到底還有多少人跟詐騙集團同流合污？請相關單位對社會說明清楚。