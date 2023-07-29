運油-20首次釋放紅外干擾彈

中方空軍飛行員說，陸製的運油-20大型加油機不僅能在空中加油，還能從事運輸、空投和醫療救護等任務。

26日已在吉林登場的中方空軍2023年長春航空展將持續到30日，而據中方官媒《環球時報》28日報導，在這次開放活動中，成為亮眼的運油-20雖以空中加油為主，但能迅速轉而從事運輸任務，用途很多。

中方運油-20飛行員王宇凌說，這款加油機能為空軍主戰機空中加油，雖然殲-20看來比較強大，但雙方相輔相成，也彼此需要。他強調，運油-20餵飽戰機，好讓它們執行任務。

此外，在這次活動中，運油-20還單獨秀了短場起飛、迅速俯衝的「阿富汗式機動降落」（Afghan landing maneuver），還有空中蛇行等戰術動作。王宇凌說，包括這次首度展現的干擾彈投放在內，這些每日例行訓練都有實戰重要性，

他強調，面對未來日益複雜的戰場環境，他們正在探索能力的極限。「我們要提高我們的遠域控制和遠域打贏能力，尤其是周邊，」王宇凌說，「不停在探索自己的邊界，全天候的複雜氣象作戰能力要提升。」

他並指出，運油-20每天都會和殲-20、殲-16和殲-10C戰機從事訓練，它身為中方的新一代空中加油機，可以有效提升空軍的遠程戰力，因此遠海任務可能成為常態。