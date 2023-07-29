台北市長蔣萬安3月參加小巨蛋全國大專盃男子籃球賽冠軍戰時，大解放尬舞引起討論。而為宣傳2023捷運盃街舞大賽，又再度尬舞。（摘自蔣萬安臉書／劉彥宜台北傳真）

今年是嘻哈文化的第50周年紀念，台北市長蔣萬安也邀請對街舞文化有興趣的舞者，參與「2023捷運盃街舞大賽」。（摘自蔣萬安臉書／劉彥宜台北傳真）

台北市長蔣萬安3月參加小巨蛋全國大專盃男子籃球賽冠軍戰時，為幫政大學弟加油打氣，中場休息時舞力全開大解放，引起討論。而為宣傳2023捷運盃街舞大賽，蔣萬安穿上Oversize的嘻哈裝扮，再度尬舞，有別與平常的襯衫、牛仔褲的穿著，也引起網友關注

蔣萬安表示，前幾天和年輕的舞者們合作拍攝「2023捷運盃街舞大賽」的宣傳影片。換上嘻哈裝扮、穿上Oversize挺新鮮的，和大家一起律動的感覺真的很棒。

他指出，今年是嘻哈文化的第50周年紀念，年輕舞者8月即將代表台灣去美國鳳凰城參加世界街舞HHI的決賽，預祝大家比賽順利。一起為街舞運動，為嘻哈的下一個50年繼續努力。

而有別於平常的西裝或襯衫搭配年走褲，Oversize的嘻哈裝扮也意外引起關注。國民黨立委洪孟楷也留言說，「這其實才是你私下的穿著打扮吧」蔣萬安則回覆，「我都穿polo 衫牛仔褲」。其他網友也紛紛留言，「造型還蠻好看的，只是要輕鬆一點，看起來還是很生硬，多練幾次就自然了加油」、「穿搭新形象不錯喔，髮型可以稍加自然的凌亂些」等。