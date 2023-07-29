賴清德抵達會場時，受到民眾熱烈歡迎。（高鈞麟攝）

民進黨總統參選人賴清德愛將蔣絜安日前遭踢爆，台大國發所碩士學位論文涉及抄襲，經台大調查，認為蔣論文抄襲且情節重大，撤銷學位。針對蔣絜安論文抄襲，賴清德今（29）日上午做出回應，對於學倫高標準民進黨從未改變。

賴清德今早受立委張宏陸邀請，前來板橋與小朋友一同拼豆和夾夾樂，媒體詢問賴有關蔣絜安論文抄襲一事，賴清德說，既然台大做出決定，不僅蔣接受調查結果，而且她遞出辭呈，自己已批准，對於學倫高標準民進黨從未改變。媒體追問賴是否擔心仍有未爆彈，賴清德則笑而不答。